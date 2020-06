Tutto quel che c'è da sapere sul bonus bici

La necessità che ci sia una fattura mette fuori gioco tutte le transazioni avvenute prima di queste precisazioni che:



•sono state documentate dal commerciante nazionale con scontrino o documento commerciale.

•sono state effettuate sul web da un sito estero senza aver ricevuto una fattura.

ROMA - L'aiuto economico per l'acquisto di biciclette e monopattini è uno degli strumenti indotto dal governo per fronteggiare la crisi sanitaria e favorire gli spostamenti autonomi. Per ricevere il bonus, però, occorre essere attenti e non presentare solo lo scontrino.Infatti per gli acquisti effettuati già dal 4 maggio le Faq del Ministero e l’articolo 6, comma 4 della bozza di decreto attuativo richiedono espressamente che la spesa sia provata con la fattura e non con il semplice scontrino o documento commerciale. La fattura dovrà essere conservata e allegata all’istanza.