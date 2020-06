Uefa: le date e le sedi delle final eight di Champions League ed Europa League

La final eight di Champions League si giocherà a Lisbona in Portogallo dal 12 al 23 Agosto. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dell’Uefa che si è riunito oggi a Nyon in Svizzera. Il 7 e l’8 Agosto si giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale, tra le quali si svolgeranno Juve-Lione e Barcellona-Napoli. Da decidere se questi incontri si giocheranno a Torino e Barcellona, oppure in Portogallo. Da stabilire anche se gli altri due match di ritorno degli ottavi di finale si giocheranno nelle sedi stabilite, o in Portogallo. I quarti di finale si giocheranno in gara unica in Portogallo dal 12 al 15 Agosto. Le semifinali il 18 e 19 Agosto in Portogallo in gara unica. La finale il 23 Agosto a Lisbona in Portogallo. Nel 2021 la finale di Champions League si giocherà a Istanbul in Turchia, nel 2022 a San Pietroburgo in Russia nel 2023 a Monaco di Baviera e nel 2024 a Londra.La final eight di Europa League si giocherà in Germania dal 10 al 21 Agosto. Tutte le partite si giocheranno in gara unica. Come città l’Uefa ha scelto Colonia Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Gli ottavi di finale tra la Roma e il Siviglia e l’Inter e il Getafe per i quali non si è giocata nemmeno la gara di andata, si giocheranno in gara unica in Germania il 5 e il 6 Agosto. I quarti di finale si svolgeranno il 10 e l’11 Agosto. Le semifinali il 16 e 17 Agosto. La finale il 21 Agosto a Colonia. Dai quarti di finale in poi tutte le partite si giocheranno alle 21. Nel 2021 la finale di Europa League si giocherà a Danzica in Polonia, nel 2022 a Siviglia in Spagna e nel 2023 a Budapest in Ungheria. La finale di Supercoppa Europea si disputerà il 24 Settembre a Budapest. Dal 20 Ottobre si giocherà la fase a gironi della Champions League e dell’Europa League della prossima stagione.