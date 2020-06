Venezia: calciatore positivo al Covid-19, a rischio la gara contro il Pordenone

In Serie B un calciatore del Venezia è risultato positivo al Covid 19. E’ il difensore Gian Filippo Felicioli. Lo ha comunicato la società veneta. Sta bene. E’ asintomatico. Si trova in quarantena a casa. E’ seguito ogni giorno dai medici. I calciatori del Venezia suoi compagni di squadra non potranno giocare né allenarsi, e dovranno andare in quarantena per quattordici giorni, come è previsto dal protocollo sanitario del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo.La partita di Serie B Pordenone-Venezia di sabato 20 Giugno alle 20,30 è a rischio. Il CTS però poiché la situazione dell’emergenza Covid 19 è favorevole, con un calo di contagi davvero notevole nella maggior parte delle regioni in Italia, ha deciso accogliendo una richiesta della Federcalcio, che la quarantena può diventare soft, cioè morbida per i compagni di squadra di un calciatore che risulta positivo al Coronavirus. Ma i calciatori del Venezia in questo caso, devono risultare tutti negativi dopo un nuovo tampone. Se sarà così la loro quarantena potrebbe essere ridotta a solo quattro giorni, e i calciatori dovrebbero continuare ad allenarsi e a giocare. Però servirebbe un nuovo decreto legge del governo che secondo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, difficilmente arriverà per il 20 Giugno.