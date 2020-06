Premier League: l'Aston Villa pareggia, il Manchester City vince

La Premier League è ripresa con due recuperi della ventottesima giornata, dopo lo stop per il Covid 19. L’Aston Villa ha pareggiato 0-0 in casa con lo Sheffield United. Prima della partita sono stati sanificati il pallone, le bandierine del calcio d’angolo e i pali delle due porte. Nel primo tempo al 42’ c’è stato l’episodio clamoroso. Su una punizione calciata da Norwood dello Sheffield United il portiere Nyland ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta, ma la Goal Tecnology e il Var non sono intervenuti. Icalciatori dello Sheffield hanno protestato, però l’arbitro Michael Oliver non ha convalidato il gol. Lo Sheffield United è sesto in classifica con 44 punti. L’Aston Villa è penultimo a 26 punti. Il Manchester City ha vinto 3-0 in casa con l’Arsenal, ed è secondo con 60 punti. Nel primo tempo al 47’ cioè al secondo minuto di recupero, la squadra di Pep Guardiola è passata in vantaggio con Sterling, tiro di destro. Nel secondo tempo al 6’ ha raddoppiato De Bruyne su rigore dato per un fallo di David Luiz che è stato espulso, su Mahrez. Il Manchester City ha segnato il terzo gol al 92’ con Foden di sinistro. L’Arsenal è nono a 40 punti.