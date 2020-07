Aqp, Fitto: "Il giallo del cda e la kermesse a spese dei pugliesi"

ROMA - “AAA Cda Aqp cercasi… Il Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto pugliese è stato rinnovato o prorogato? Oppure anche in questo caso le nomine sono utili alla strategia della campagna elettorale? A distanza di giorni ancora non sappiamo cosa sia successo. Una sistematica e disperata occupazione delle Istituzioni da parte di Emiliano che vede il rinnovo slittare di giorno in giorno, per offrire le poltrone a chi offre più voti? Insomma, si perde tempo più in cerca di candidature al Consiglio regionale piuttosto che individuare le migliori professionalità per guidare uno degli enti più importanti della Puglia? Emiliano proroghi il Cda fino a settembre prossimo e la smetta di utilizzare in questo modo le Istituzioni. Dia un segnale di rispetto verso i pugliesi prima ancora che nei confronti dei suoi avversari candidati alla presidenza della Regione". Così in una nota il candidato presidente del centrodestra per la Puglia,“Di concreto- c’è solo che domani, mercoledì 29 luglio, l’Acquedotto pugliese apre ufficialmente la campagna elettorale: nel Centro Universitario Sportivo di Bari viene organizzato per la prima volta in assoluto (che coincidenza!) un mega evento, addirittura con concerto finale, per presentare il Report Integrato 2019, ovvero il ‘moderno’ Bilancio già approvato e comunicato, anche alla stampa il 27 luglio scorso, quindi quale utilità viene all’azienda da questa kermesse pagata dai pugliese? Invitati guarda caso tutti i fornitori dell’ente, mentre i dipendenti potranno partecipare alla serata grazie ai pullman a disposizione dall’azienda. Chiaramente guest star della serata Emiliano", conclude.