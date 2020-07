Basket: il San Severo acquista Ikangi e Buffo

In A/2 di basket maschile il San Severo ha acquistato Iris Ikangi del 1994 dall’Happy Casa Brindisi. E’ alto 2 metri. E’ molto valido in fase difensiva e nei tiri da tre punti. Ingaggiato anche Edoardo Buffo del 2001, un play dal Tortona. Chris Mortellaro ha rinnovato il contratto col San Severo. Il direttore sportivo della società pugliese Pino Sollazzo ha dichiarato:” Sul mercato il San Severo si sta muovendo bene in perfetta sintonia col tecnico Lino Lardo.Vogliamo portare nella nostra squadra giocatori motivati, che hanno voglia di sudare per questa maglia. Questa è la caratteristica fondamentale che cerchiamo nei giocatori che andranno a formare il roster del San Severo. Acquisteremo anche degli under. Tutti devono dare il massimo per questa squadra e per tutta la nostra città che ama il basket”. Sollazzo continuerà ad attivarsi perciò sul mercato per allestire una squadra molto competitiva dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione, in seguito all’annullamento del torneo per il Covid 19. L’obiettivo del San Severo per la prossima stagione è cercare di ottenere ancora una volta la salvezza.