Play Off, Lega Pro: il Bari sfida la Ternana al San Nicola

Domani sera alle 20,30 il Bari sfiderà allo Stadio “San Nicola” la Ternana nei quarti di finale dei play off di Lega Pro per la promozione in Serie B. Per la squadra di Vincenzo Vivarini si preannuncia una partita molto difficile. Ai biancorossi basterà anche un pareggio per accedere alla semifinale, se al termine dei 90 minuti il match dovesse essere ancora in parità, perché meglio piazzati in classifica rispetto agli umbri, prima dell’annullamento della fase regolare del campionato per il Covid 19. Il Bari non gioca una partita ufficiale dal 9 Marzo quando pareggiò 1-1 a Catanzaro, prima dello stop per il Coronavirus.La Ternana ha già disputato tre gare nei play off di Lega Pro, superando Avellino Catania e Monopoli. Gli umbri dovranno necessariamente vincere per qualificarsi alla semifinale. Nel Bari il tecnico Vivarini avrà a disposizione tutta la rosa di calciatori al completo. Esterni Bianco e Maita. Trequartista Laribi. In attacco Antenucci e Simeri. Nella Ternana l’allenatore Fabio Gallo dovrà rinunciare a Paghera squalificato. Sulle fasce Salzano e Palumbo. Trequartista Defendi. In avanti Marilungo e Partipilo. Arbitro Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido. Nell’ultimo precedente in Lega Pro a Bari tra le due squadre, il 13 Ottobre 2019 nella nona giornata di andata di questa stagione, vinse il Bari 2-0. I biancorossi andarono in vantaggio al 6’ del secondo tempo con Hamlili e raddoppiarono al 31’ con Sabbione.