Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista Mattia Udom

(Credits - Official Facebook Happy Casa Brindisi)

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’ala Mattia Udom, 26 anni dalla Scaligera Verona. E’ alto due metri. Interesse per Filippo Baldi Rossi della Virtus Bologna. Il presidente dell’Happy Casa Brindisi Nando Marino ha dichiarato:”Anche nella prossima stagione l’Happy Casa Brindisi giocherà in Champions League, lo posso dire con certezza.Disputeremo una competizione europea per il secondo anno consecutivo. Cercheremo di non ripetere gli errori in Champions League di questa stagione, quando per pochissimo non ci siamo qualificati per il secondo turno. Inoltre abbiamo individuato un giocatore italiano molto forte di cui non possiamo fare il nome e che speriamo arrivi presto a Brindisi”. Sembra che l’americano John Brown abbia rifiutato la proposta di restare all’Happy Casa Brindisi, per cui quasi sicuramente andrà via. Brindisi avrà anche un nuovo sponsor, la Temporary Lavorint che si occupa di agenzie per il lavoro. Non si sa ancora se nella prossima stagione si giocherà a porte aperte o a porte chiuse. L’obiettivo dell’Happy Casa è centrare la qualificazione ai play off scudetto e andare avanti il più possibile in Coppa Italia e Champions League.