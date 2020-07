La Virtus Francavilla Fontana conferma il tecnico Trocini e il direttore sportivo Fernandez

Nel girone C di Lega Pro la Virtus Francavilla Fontana sta programmando la prossima stagione. Sono stati confermati il tecnico Bruno Trocini e il direttore sportivo Mariano Fernandez. Andranno via da Francavilla Fontana il capitano Albertini, Baclet e Poluzzi. Si cercherà l’intesa per la conferma di Vazquez, Caporale Perez e Risolo. Il presidente Antonio Magrì dopo il ko 3-2 a Catania e l’eliminazione dai play off, cercherà di allestire una squadra competitiva. Saranno acquistati un portiere, due terzini tre centrocampisti e due attaccanti. Presto inizieranno i lavori per ampliare lo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana.Sarà costruita una nuova curva e una tribuna centrale. La capienza dell’impianto sarà aumentata fino ad arrivare a 3500 spettatori e in seguito a 5000 posti. Presto dovrà essere stabilita la data e la sede del ritiro precampionato. Il presidente Antonio Magrì è molto ambizioso. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra pugliese se ci sarà l’opportunità di tornare a giocare, con una presenza almeno in forma ridotta di spettatori. L’obiettivo per la prossima stagione è qualificarsi di nuovo per i play off per la promozione in Serie B.