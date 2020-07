Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista Krubally e Willis

(credits: Happy Casa Fb)

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Ousmann Krubally del 1988 dal Le Portels, Serie A della Francia. Ingaggiato anche l’americano di 25 anni Derek Willis dal Rathioparm Ulm, Serie A della Germania. E’ alto 2,06 metri. Il direttore sportivo della squadra pugliese Simone Giofrè ha dichiarato:”Siamo felici di aggiungere al nostro roster un giocatore come Derek. Siamo sicuri che potrà essere un validissimo cestista e potrà sviluppare le sue qualità”.Interesse per l’americano Frank Gaines della Virtus Bologna e per il dominicano Angel Delgado del Belkong Fly Dragons. Il presidente della società pugliese Fernando Marino continuerà ad attivarsi in modo abbastanza concreto sul mercato. Sarà allestita una squadra molto attrezzata. Ci sono tre obiettivi molto ambiziosi per la prossima stagione, qualificarsi per i play off scudetto andare il più avanti possibile in Coppa Italia e in Champions.