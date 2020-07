Calcio Femminile: la Pink Bari acquista la svedese Helmvall

In Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha acquistato la centrocampista svedese di 27 anni Emelie Helmvall dal Fart, Serie B della Norvegia. Interesse per l’attaccante nigeriana Sule Rafiat. Confermata la terzina Deborah Novellino. La presidentessa della Pink Bari Alessandra Signorile continuerà ad attivarsi sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo delle pugliesi è raggiungere la salvezza. Il Campionato inizierà il 22 Agosto.Presto l’allenatrice Cristina Mitola radunerà la Pink Bari. Il ritiro precampionato si svolgerà dal 30 Luglio a Lorica in provincia di Cosenza in Calabria. A Bitetto in provincia di Bari si stanno effettuando i lavori per adeguare lo Stadio comunale “ Antonio Antonucci” alle normative previste per la Serie A. Saranno rifatte le panchine, le tribune con nuovi seggiolini e sarà potenziato l’impianto di illuminazione. La presidentessa della squadra pugliese Signorile ha raggiunto l’intesa con la sindaca di Bitetto Lorenza Pascazio. La Signorile ha dichiarato:” Sono contenta della Pink Bari. La squadra sarà rinforzata. Ci sono buone possibilità di disputare un campionato eccellente e di salvarsi”.