Lecce-Brescia, banco di prova importante per i salentini

Domani sera alle 21,45 il Lecce giocherà in casa contro il Brescia nella trentacinquesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I lombardi dopo il successo 2-1 allo Stadio “Rigamonti” con la Spal cercheranno di vincere per evitare la matematica retrocessione in Serie B. I pugliesi dopo il ko 2-1 in trasferta col Genoa devono ottenere i tre punti per avvicinarsi al quartultimo posto. Nel Lecce il tecnico Fabio Liverani dovrà rinunciare a Petriccione squalificato.Esterni Saponara e Barak. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Farias. Nel Brescia il tecnico Diego Lopez non potrà utilizzare Spalek fermato dal giudice sportivo. Sulle fasce Zmrhal e Dessena. Trequartista Tonali. In avanti Donnarumma e Torregrossa. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce tra le due squadre, il 24 Ottobre 2010 vinsero i salentini 2-1. Nel primo tempo passò in vantaggio il Brescia al 19’ con Caracciolo. Nel secondo tempo al 9’ pareggiò il Lecce con Ofere e al 16’ Di Michele realizzò la rete decisiva per i pugliesi. Si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus.