Dal 3 al 6 settembre la seconda edizione della Fiera del mare a Taranto

TARANTO - "Sopralluogo, questa mattina, con i tecnici della Regione Puglia, presso il molo Sant’Eligio di Taranto, per approntare gli aspetti organizzativi della Fiera del mare. Un evento che ricordiamo essere stato messo in campo grazie all'intuizione del consigliere regionale, Gianni Liviano, il quale, due anni fa, propose, al Consiglio regionale, questa indicazione, recepita e quindi diventata adesso un’obiettivo strategico all’interno dell'azione del Governo della Regione Puglia". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia"Dopo il successo dello scorso annola seconda edizione si arricchirà di ulteriori contenuti. Avremo infatti una sezione dedicata all'usato, una sezione dedicata al food oltre a quella della filiera del mare, della blue economy. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con il sistema delle imprese del territorio, con le Camera di Commercio, con tutte le associazioni datoriali di categoria, con il mondo dell’Università e con i Distretti della nautica anche di altre regioni.Ci sarà spazio anche quest’anno per dei momenti di approfondimento. Organizzeremo dei dibattiti a tema sull'economia circolare, sulla blue economy, sulla rigenerazione urbana. Comune denominatore: le tante opportunità che lo sviluppo della economia del mare può portare in una città straordinaria, dalle tante potenzialità, come quella di Taranto.Al lavoro, dunque, con le nostre idee, con le adeguate risorse economiche e con la voglia di fare sempre meglio per il rilancio di Taranto, città universitaria, ora anche città della filiera del mare grazie a questo evento che, siamo certi, anno dopo anno, acquisterà sempre maggiore prestigio",