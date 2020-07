Nest, nido educazione servizi territorio: Romano alla festa per i due anni di attività nella Scuola Manzari

BARI - L’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano parteciperà questo pomeriggio, alle ore 17.30, alla festa per il secondo anno di attività di NEST - Nido, educazione, servizi, territorio in programma presso la scuola materna “Manzari Buonvino”, in via Manzoni 226/A. Per l’occasione si terrà un piccolo momento musicale affidato al “Concerto di note in pam pam”.Stanti le attuali misure di prevenzione anti-Covid, l’accesso sarà consentito in forma contingentata.L’hub Nest di Bari - gestito dall’aps Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, in parternariato con il Comune di Bari, offre un servizio di nido (bambini 0-36 mesi) con ingresso tramite graduatoria pubblica e servizi di accompagnamento alla genitorialità (per famiglie con bambini fino a 6 anni), con incontri tenuti da pediatri, nutrizionisti, psicologi, pedagogisti, etc.; laboratori genitori-figli e attività di promozione di lettura precoce e invito all’ascolto musicale; servizi di sostegno al reddito e di empowerment anche grazie al parternariato con un caf.Si tratta di un progetto nazionale promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che coinvolge un partenariato di 21 soggetti in quattro città (Roma, Napoli, Bari e Milano).