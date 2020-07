Genoa-Napoli 1-2: Mertens e Lozano lanciano Gattuso

Dopo la vittoria contro la Roma, il Napoli vince ancora. In trasferta, gli uomini di Rino Gattuso battono il Genoa 2-1 grazie alle reti di Mertens e Lozano. Nel mezzo il pareggio dei liguri firmato da Goldaniga. Una vittoria che consente agli azzurri di salire al quinto posto in classifica mentre la squadra di Nicola è terzultima a -1 dal Lecce.Una partita importante sia per Genoa e Napoli che hanno dato vita ad un match divertente nonostante la paura di entrambe le squadre di perdere terreno rispetto agli avversari. Dopo due ko casalinghi e altrettanti pari esterni in rimonta, il Genoa non è riuscito a battere il Napoli che ha fatto prevalere la maggiore esperienza dei propri uomini portando a casa tre punti importanti per riconquistare il quinto posto dopo il sorpasso subito dal Milan che ha battuto la Juventus.A sbloccare il match sono stati i partenopei con Lorenzo Insigne. Il Genoa non si è lasciato abbattere conquistando il pareggio con Goldaniga. Gli azzurri, però, hanno cercato la rete della vittoria fino alla fine trovandola con Lozano che consente a Gattuso di mettere in cantiere una vittoria importante.