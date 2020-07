Giovinazzi e il sogno Ferrari: l’ingaggio di Sainz lo allontana dalla Rossa

Per Giovinazzi, far parte anche solo per un Gran Premio di questo universo totalmente rosso, sarebbe un onore grandissimo e un vanto per l’intera carriera. In questa stagione c’è una possibilità, seppur decisamente remota bisogna sottolinearlo, di vestire la tuta rossa e infilarsi in quella monoposto che quasi tutti i piloti sognano almeno una volta nella loro vita di guidare.

La sostituzione di Vettel sul Cavallino già in questa stagione, quindi, deve essere considerata come improbabile. Eppure, per chi non ha paura a sognare, esattamente come il pilota pugliese, ecco che anche questa minima porticina può rappresentare una speranza incredibile. Intervistato da vari quotidiani sportivi proprio su tale possibilità, è chiaro che Giovinazzi ha preferito glissare sull’argomento, ma di fronte ad uno scenario del genere sarebbe probabilmente il pilota più felice sulla faccia della Terra.





Sarebbe la sua grande occasione: lui, che nel corso della sua carriera ha dovuto affrontare tantissime difficoltà, guadagnandosi tutto senza alcun regalo, per arrivare fino a quei livelli. Per poter coltivare questo sogno, però, c’è da concentrarsi sul presente, come ha ammesso lui stesso ai microfoni dei giornalisti. Giovinazzi non ha escluso del tutto lo scenario di cui sopra, ma al contempo ha chiarito come una chance del genere passi certamente anche dalle prestazioni che sarà in grado di sfornare con la sua Alfa Romeo in questa prima parte della stagione. Solo facendo del suo meglio, infatti, si potrebbero aprire le porte per un trasferimento che, per ora, rimane improbabile…