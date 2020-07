Il Bari su RaiSport alle 20.30 del 13 luglio

- Il Bari in diretta su Rai Sport - Canali 57 e 58 del digitale terrestre - a partire dalle ore 20.30 del 13 luglio 2020. L'ufficializzazione della notizia, diffusa nel primo pomeriggio di giovedì 9 luglio, consolerà la tifoseria biancorossa che per la chiusura degli stadi, imposta dal Governo e dalle autorità sanitarie, non potrà assistere dal vivo al quarto di finale in programma lunedì prossimo allo Stadio San Nicola.Il Bari conoscerà l'avversario che segnerà il suo debutto nei playoff di Serie C al termine del sorteggio che si svolgerà in videoconferenza a partire dalle ore 11 di venerdì 10 luglio. In caso di accesso alla semifinale e alla finale, rispettivamente in programma il 17 e il 22 luglio, ci sarà la possibilità di assistere alle gare del Bari sempre sui canali di RaiSport.