Il Lecce ko 3-1 al Via del Mare con la Fiorentina

(credits: ACF Fiorentina Fb)

Nella trentatreesima giornata di Serie A il Lecce ha perso 3-1 in casa contro la Fiorentina. Nel primo tempo i salentini sono andati vicini al vantaggio con Babacar. Al 6’ i toscani sono passati in vantaggio con Chiesa, tiro in diagonale su passaggio di Cutrone. All’11’ la Fiorentina ha sbagliato un rigore dato per un fallo del portiere Gabriel sul francese Ghezzal.Pulgar si è fatto parare il tiro da Gabriel. Il Lecce ha sfiorato il pareggio con Barak. Farias non ha inquadrato la porta. Al 38’ la Fiorentina ha raddoppiato con Ghezzal su punizione. Al 40’ la squadra di Pasquale Iachini ha segnato la terza rete con Cutrone di destro dopo un contropiede su assist di Chiesa. Il Lecce ha centrato la traversa con Farias di sinistro.Nel secondo tempo la Fiorentina si è resa pericolosa con Lirola. Il Lecce in contropiede. Saponara si è fatto notare in area di rigore ma non ha avuto una buona sorte. Al 43’ i salentini hanno segnato con Shakov, tiro di destro su passaggio di Vera. Netta sconfitta per il Lecce. E’ terzultimo in classifica da solo con 29 punti.