Il Lecce sfida in trasferta l'Udinese

Domani sera alle 19,30 il Lecce giocherà a Udine nella trentasettesima giornata di Serie A. Sarà una partita ostica per i salentini. L’Udinese dopo il successo 1-0 a Cagliari cercherà di vincere per festeggiare la salvezza. Il Lecce dopo la sconfitta 3-2 a Bologna deve ottenere tre punti per cercare di avvicinarsi al quartultimo posto.Nei pugliesi il tecnico Fabio Liverani dovrà rinunciare a Rispoli squalificato. Esterni Barak e Saponara. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Falco. Nei friulani l’allenatore Ivan Gotti non potrà contare su Stryger Larsen fermato dal giudice sportivo. Sulle fasce Walace e Fofana. Trequartista Sema. In avanti Lasagna e Okaka.Nell’ultimo precedente in Serie A a Udine tra le due squadre, l’1 Febbraio 2012 vinse l’Udinese 2-1. Nel primo tempo al 2’passarono in vantaggio i friulani con Pazienza. Al 26’ pareggiarono i salentini con Di Michele. Al 36’ l’Udinese realizzò il gol decisivo con Di Natale.L’ultima vittoria del Lecce a Udine in Serie A è stata l’11 Dicembre 2005, 2-1. Nel primo tempo al 41’ andò in vantaggio il Lecce con Vucinic. Nel secondo tempo al 12’ i salentini raddoppiarono con Vucinic e al 45’ i friulani segnarono con Di Natale. La partita si disputerà allo Stadio “Dacia Arena” di Udine a porte chiuse per il Covid 19.