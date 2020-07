Il Milan rovina il sogno scudetto della Lazio

(credits: AC Milan Fb)

Finisce con un clamoroso 0-3 per il Milan il posticipo serale della 30° turno di A. La Lazio, priva del suo bomber Immobile, non graffia in avanti e deve dire addio alle ultime chance scudetto andando a -7 dalla Juventus. I rossoneri, scesi in campo con la casacca nera, con Ibrahimovic al centro dell'attacco preferito a Rebic, passano in vantaggio al 23' con Calanoughu, che calcia dal limite dell'area e beffa Strakosha, con una deviazione fortuita di Parolo che 'inventa' una traiettoria imprendibile per l'estremo difensore biancoceleste.Al 31' viene annullato il gol ad Ibrahimovic che si trova in offside al momento dell'assist di Conti, ma appena un paio di minuti dopo lo svedese ha la possibilità di apporre al sua firma sul match, con il calcio di rigore che Calvarese concede, per il fallo di mano in area di Patric su cross di Saelemaekers. Dal dischetto Ibra calcia, ma Strakosha è sfortunato perché, dopo aver intercettato la traiettoria, il pallone gli carambola oltre la linea per il 0-2 del Milan.All'inizio ripresa Pioli inserisce Rebic per il Ibrahimovic non al meglio della condizione, ed è il croato al 59' a calare il tris sfruttando al meglio l'assist di Bonaventura, infilando di rasoterra l'estremo difensore della Lazio. Sul finale di partita il risultato rischia di essere ancora più pesante per gli aquilotti con Hernandez che ancora troppo la conclusione che si spegne fuori a fil di palo. Termina 0-3 con gli uomini di Inzaghi che devono subire per la prima volta in stagione lo stop casalingo.