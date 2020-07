Foggia: il presidente Felleca contatta l'imprenditore Follieri per la vendita della società

In Serie D il presidente del Foggia Roberto Felleca vuole che l’imprenditore Raffaello Follieri acquisti la società pugliese o che in alternativa entri nel Foggia come socio. Ma Maria Assunta Pintus una socia del Foggia e il sindaco della città pugliese Franco Landella non sono d’accordo. La società di Follieri, la Capital Limited, avrebbe sottoscritto un preliminare di accordo alla presenza di Felleca per acquistare il Foggia o entrare come socio nel Foggia. Però il sindaco Landella vuole che Follieri presenti un bonifico o alcune garanzie entro il 2019 Luglio.La Pintus è contraria perché teme che con l’ingresso di Follieri come nuovo proprietario o socio del Foggia, possa perdere gran parte delle sue quote societarie. Bisogna però risolvere tutto molto presto. Il Foggia deve iscriversi alla Serie D entro il 24 Luglio alle 18. Inoltre la società pugliese dovrà depositare una fideiussione bancaria da 31 mila Euro. Se la trattativa con Follieri salterà, Felleca rimarrà presidente del Foggia e la Pintus socia.