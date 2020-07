Lecce, al via la rassegna Classica d'Estate della Camerata Musicale Salentina: si parte con Palmieri Saxophone Quartet

Camerata Musicale Salentina

Per informazioni, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com)

Prende il via la terza edizione della rassegna Classica d'Estate della Camerata Musicale Salentina, quattro appuntamenti con i migliori talenti della musica classica pugliese, che quest'anno si svolgeranno, in piena sicurezza, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa Via Petraglione) a Lecce. Una rassegna mai come quest'anno fresca e giovane, con interpreti di straordinario talento che regaleranno grandi emozioni.Si parte mercoledì 15 luglio in compagnia del Palmieri Saxophone Quartet, ensemble di studenti del Liceo Classico Statale “G. Palmieri” guidato sapientemente da Fulvio Palese.Il Palmieri Saxophone Quartet è un progetto che nasce nel 2016 in seno all’insegnamento di saxofono tenuto dal prof. Fulvio Palese presso il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce e con il decisivo sostegno della dirigente prof.ssa Loredana Di Cuonzo.La formazione, inizialmente attiva all’interno del Liceo per esigenze didattiche del docente e di promozione della scuola, si è distinta per continuità e affiatamento, ottenendo lusinghieri risultati in termini di apprezzamento del pubblico in numerosi concerti che sono andati al di là delle sole esigenze scolastiche. Un gruppo cameristico che è cresciuto nel tempo e che ha visto gli allievi interagire e maturare insieme al proprio docente, in un proficuo percorso che ha portato i risultati didattici ad incontrare il mondo esterno.Il quartetto propone un repertorio che va da alcune trascrizioni di brani settecenteschi fino a agli standard pop-jazz dei nostri giorni, passando per il repertorio originale saxofonistico di fine ‘800 e alcuni autori novecenteschi.Si eseguiranno musiche di Jean-Marie Leclair, Jean-Baptiste Singelèe, Claude Debussy, Kurt Weil, Jacob Gade, Elliot Del Borgo, Henry Mancini, John Lennon, Coldplay.Biglietti in vendita presso la Camerata Musicale Salentina e sul sito Vivaticket.it.Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.Mercoledì 15 luglio – ore 20,45Palmieri Saxophone QuartetMusiche di Debussy, Weil, Gade, Lennon, ColdplayChiara De Quarto, pianoforteMusiche di Bach, Schumann, ScriabinGabriele De Carlo, pianoforteMusiche di Mendelssohn, Bach/Busoni e RachmaninovMaria Angelica Giannetta, pianoforteMusiche di Mozart, Schubert e RavelAbbonamento a 4 concerti: Posto Unico € 15Posto Unico: Intero € 7, Ridotto* € 5, Under 12 anni € 2La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2019-20La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.Anche per questo evento è possibile, contattando la Camerata Musicale Salentina, l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.