Libri, Italia-Germania 4-3: Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti raccontano la “partita del secolo”

di PIERO LADISA – Lo scorso 17 giugno il mondo del calcio ha celebrato un anniversario storico: mezzo secolo dalla disputa della partita tra Italia e Germania svoltasi alla stadio Azteca di Città del Messico. Un inno al pallone, un match ricco di gol e di colpi di scena, che fece rimanere col fiato sospeso tutta l’Italia pallonara nel cuore di un’indimenticabile notte.





Su quella storica partita del Mondiale 1970, denominata del “secolo”, i giornalisti Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti hanno pubblicato un interessante libro edito da Incontropiede dal titolo più che mai azzeccato “Quattro a tre” (pp. 134, 14,50 €). Fulcro dell’opera è chiaramente il match che vide contrapposti gli azzurri ai tedeschi dell’Ovest, ma gli autori non si sono limitati solamente a quello: partono dalla vigilia vissuta dagli uomini di Ferruccio Valcareggi vivendola attraverso le testimonianze e gli aneddoti dei protagonisti di quella spedizione, non solo giocatori ma anche addetti ai lavori.









Il risultato è un testo molto scorrevole che porta il lettore, anche coloro che purtroppo non hanno avuto modo di viverla in prima persona davanti alla tv, a ripercorrere attimo per attimo in un climax ascendente di emozioni le vicissitudini che hanno caratterizzato quel match fino alla rete del definitivo 4-3 firmata da Gianni Rivera al 111'. Quell’Italia avrebbe meritato maggior fortuna, ma in finale non poté nulla davanti alla magnificenza del Brasile di Pelé, Rivelino, Jairzinho & co. che inflissero un sonoro 4-1 alla nostra Nazionale.