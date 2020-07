Louisiana, aereo atterra sull'autostrada: la scena è incredibile

LAFOURCHE - Un pilota è stato costretto per un problema meccanico a far atterrare il suo piccolo aereo sull'autostrada LA 3235 a Lafourche, in Louisiana. La manovra è avvenuta dopo avere superato un camion cisterna che trasportava carburante. Il pilota ha chiesto il permesso ai vigili del fuoco.L'autore del video ha commentato: "Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l'avevo vista solo nei film". Fortunatamente, nessun veicolo, ha riportato danni e nessuno è rimasto ferito. Il traffico è stato fermato per meno di un'ora e gli equipaggi di emergenza hanno scortato l'aereo fuori dall'autostrada. Un episodio con un lieto epilogo. Tutto è bene quel che finisce bene, potremmo dire.Solitamente i piloti, commenta, presidente dello “Sportello dei Diritti”, effettuano tali manovre d’emergenza quando il volo è ‘possibile ma non consigliabile’ per ragioni diverse, come le pessime condizioni meteorologiche, perdita di carburante o avaria del motore. L’atterraggio in autostrada, comunque, ha scosso molti automobilisti.Alcuni hanno immortalato la scena coi loro smartphone, postando poi la foto sui social network. Un automobilista che ha assistito all’atterraggio dell’aereo in autostrada, ha postato il video su YouTube L’utente dice: ‘Sono in autostrada: un aereo ha appena atterrato davanti a me.