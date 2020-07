BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. E' confermata la possibilita’ dalle ore 12:00 di oggi, martedì 7 luglio, e per le successive 24 ore di venti forti dai quadranti settentrionali, in graduale attenuazione nella giornata di domani, su tutta la regione. Lo rende noto laPertanto dalle ore 12:00 del 7 luglio, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la Puglia.