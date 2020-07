Napoli-Udinese 2-1: Milik-Politano regalano la vittoria a Gattuso

Il Napoli non sbaglia e porta a casa la vittoria battendo 2-1 l’Udinese. Tre punti importanti per gli uomini di Gattuso che hanno dominato il match anche se a passare in vantaggio sono stati i bianconeri del Friuli con De Paul al 22’. Il Napoli, però, raccoglie i tre punti grazie alle reti di Milik e Politano.Un match all’insegna del Napoli quello che si è giocato allo stadio San Paolo con gli uomini di Gattuso padroni assoluti della partita. A sbloccare il match, però, è stato l’Udinese portandosi in vantaggio con De Paul. I partenopei, tuttavia, non si arrendono riuscendo ad acciuffare il pareggio con Milik, in campo al posto di un infortunato Mertens.Nella ripresa, il Napoli va vicino al raddoppio, ma colpisce la traversa con Zielinski. L’Udinese, però, non si arrende e va vicina al gol ancora con De Paul sul quale, però, salva tutto Koulibaly. Sul finale di gara, infine, il Napoli riesce a trovare il guizzo vincente e, al 95’ trova il gol del 2-1 con Politano permettendo a Gattuso di raggiungere il Milan in classifica.