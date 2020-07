Genoa-Lecce, l'autogol del portiere Gabriel condanna i giallorossi al ko

- Nella trentaquattresima giornata di Serie A il Lecce ha perso 2-1 fuori casa col Genoa. Nel primo tempo al 6’ la squadra di Davide Nicola è passata in vantaggio con Sanabria, tiro da pochi metri su passaggio di Pandev. Il Lecce ha sfiorato il gol con Barak. Babacar si è reso insidioso. Lapadula è andato vicino al pareggio. Al 46’ i salentini hanno sbagliato un rigore dato per un fallo del portiere Perin su Lapadula. Mancosu ha tirato alto. Per i liguri Pandev pericoloso.Nel secondo tempo per i pugliesi Barak non ha inquadrato la porta. Al 15’ il Lecce ha pareggiato con Mancosu, tiro in diagonale da posizione angolata. I salentini hanno sfiorato la rete con Barak. Al 36’ il Genoa è ritornato in vantaggio. Il portiere Gabriel ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta dopo un palo colpito da Jagiello. I salentini sono andati vicini alla marcatura con Barak. Sconfitta immeritata per il Lecce. E’ terzultimo in classifica da solo con 29 punti. Il Genoa è quartultimo a 33 punti.