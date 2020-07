Pallamano: il Conversano acquista l'argentino Rossetto

In Serie A di pallamano maschile il Conversano ha acquistato l’argentino Gian Valentino Rossetto del 1996 dal Gaeta. Rossetto ha dichiarato:”Sono contento di arrivare al Conversano. Tutti me ne hanno parlato in modo eccellente, in particolare il mio amico Pablo Vainstein che mi ha aiutato molto a decidere di venire in Puglia. Vorrei salutare i giocatori, lo staff e tutta la società del Gaeta.Il nostro obiettivo per la prossima stagione deve essere quello di fare bene partita dopo partita provando ad arrivare il più in alto possibile in classifica. Questo è un club che per tradizione lotta ai vertici della pallamano italiana. Spero di riuscire a raggiungere importanti traguardi. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi tifosi, darò il massimo per il Conversano”. I pugliesi si raduneranno a Conversano il 27 Luglio. Il presidente Giuseppe Roscino sta allestendo una squadra molto competitiva. L’obiettivo del Conversano è cercare di vincere lo scudetto.