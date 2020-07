Regionali, presentati a Lecce i primi candidati di Italia in Comune

LECCE - “Sanità, turismo, lotta alla Xylella, nuove misure per agricoltura e turismo. Per un Salento e una Puglia che hanno grandi potenzialità per continuare a crescere”.Sono i primi punti di Italia in Comune, la lista che si presenterà nel collegio di Lecce alle prossime Regionali di settembre nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Michele Emiliano.A illustrare il programma e i nomi dei primi candidati, il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia, Paolo Pellegrino, e i referenti dei due partiti Luigi Mazzei di Salento Popolare e il consigliere regionale Mario Romano di Voce Popolare.“Abbiamo deciso – hanno spiegato i tre candidati - di confluire nella forza politica del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e di presentarci all’elettorato con un programma chiaro, efficace e basato sull’ascolto dei territori. Sappiamo bene che sarà una campagna elettorale diversa, a causa dell’emergenza covid-19, ma siamo sicuri che le tre forze politiche che si presenteranno compatte sotto il simbolo di Italia in Comune sapranno intercettare i bisogni e le istanze delle singole comunità e far tesoro delle ottime esperienze di governo delle amministrazioni locali che si riconoscono nel sindaco Pizzarotti e in Puglia nel sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio. Percepiamo molto interesse attorno alla nostra forza politica da ogni parte della Puglia”. “Il nostro programma non sarà una sterile elencazione dei problemi pugliesi ma costituirà una proposta concreta su temi specifici e sostenibili, nella progettazione e nella realizzazione”.“Questa unione di intenti – hanno aggiunto i tre – costituisce il superamento del civismo che ha dimostrato di essere politicamente sterile ed è il richiamo alla politica dei partiti virtuosi. Oggi celebriamo la naturale conclusione di un percorso avviato da oltre un anno con l’accordo federativo delle tre forze politiche. E siamo convinti che il programma di Michele Emiliano sia l’unico credibile per continuare la buona esperienza di governo regionale degli ultimi quindici anni a guida del centrosinistra”.Sono stati anche presentati i primi candidati del collegio di Lecce: Paola Calasso, Pietro Caretto, Michele De Paolis e Giancarlo Russo.