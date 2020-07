Serie B: il Chievo Verona e il Pisa sono in zona play-off

- Nella trentasettesima giornata di Serie B il Crotone già promosso in Serie A vince 1-0 allo Stadio “Ezio Scida” col Frosinone ed è secondo a 68 punti. Lo Spezia non va oltre lo 0-0 in casa con l’Entella ed è terzo con 58 punti.Il Pordenone pareggia 1-1 a Trieste con la Salernitana ed è quarto a 57 punti. Il Cittadella supera 1-0 allo Stadio “Tombolato” il Venezia ed è quinto con 55 punti. Al sesto posto in zona play off con 53 punti il Chievo Verona e il Pisa. I veneti vincono 1-0 a Benevento, i toscani si impongono 1-0 allo Stadio “Arena Garibaldi” sull’Ascoli.Il Cosenza vince 5-1 a Empoli ed è quartultimo a 43 punti in zona play out. Il Pescara prevale 1-0 allo Stadio “Adriatico” sul Livorno e raggiunge con i suoi 45 punti al quintultimo posto il Perugia che va ko 2-1 in casa contro il Trapani. La Juve Stabia perde 2-1 in Campania con la Cremonese ed è terzultima a 41 punti.