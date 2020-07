Serie B: il Crotone bloccato dalla Salernitana, lo Spezia ko col Venezia

(credits: Venezia FC Fb)

- Nella trentacinquesima giornata di Serie B il Crotone pareggia 1-1 in casa con la Salernitana ed è secondo a 62 punti nella corsa verso la promozione diretta in Serie A. Nel secondo tempo al 1’ passano in vantaggio i campani con Maistro, tiro rasoterra. I calabresi pareggiano all’8’ con Messias su punizione.Lo Spezia perde 1-0 in Liguria col Venezia ed è terzo a 56 punti. Per i veneti decisivo il gol realizzato al 17’ da Aramu su rigore dato per un fallo di mano di Nzola. Va ko il Pordenone 2-1 a Trieste col Cosenza ed è quarto a 55 punti. Il Frosinone non va oltre l’1-1 a Pescara e non riesce a fare un salto di qualità in classifica. Il Pisa supera 3-2 allo Stadio “Arena Garibaldi” il Trapani ed è ottavo a 50 punti in zona play off.L’Empoli perde allo Stadio “Castellani” 4-2 con l’Entella ed è nono a 48 punti. La Juve Stabia vince 3-2 in casa col Chievo Verona ed è quartultima a 41 punti. L’Ascoli espugna 2-1 lo Stadio “Tombolato” di Cittadella e si conferma fuori dalla zona play out. Il Benevento vince 3-1 in Campania col Venezia ed è primo a 80 punti. Il Perugia pareggia 0-0 allo Stadio “Renato Curi” con la Cremonese ed è quintultimo a 42 punti.