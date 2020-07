Serie A: Genoa-Lecce sfida salvezza per i salentini

Domani sera alle 19,30 il Lecce giocherà in trasferta col Genoa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto insidiosa. I liguri dopo il ko 3-0 fuori casa col Torino dovranno vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa salvezza. I pugliesi dopo la sconfitta 3-1 in casa con la Fiorentina devono ottenere i tre punti per abbandonare il terzultimo posto in classifica.Il tecnico del Lecce Fabio Liverani dovrà rinunciare a Calderoni Meccariello Deiola e Rossettini infortunati. Esterni Petriccione e Saponara. Regista Mancosu. In attacco Babacar e Shakov. Nel Genoa l’allenatore Davide Nicola non potrà contare su Radovanovic per problemi muscolari. Sulle fasce Behrami e Schone. Trequartista Sanabria. In avanti Iago Falque e Pinamonti. Nell’andata il Genoa pareggiò 2-2 a Lecce.Nell’ultimo precedente in Serie A a Genova tra le due squadre, il 16 Ottobre 2011 il Lecce pareggiò 0-0. L’ultima vittoria dei liguri allo Stadio “Luigi Ferraris” sui salentini in Serie A è stata il 23 Aprile 2011, 4-2. Nel primo tempo al 2’ i pugliesi passarono in vantaggio con Di Michele. Al 9’ pareggiarono i liguri con Floro Flores. Al 30’ il Lecce segnò di nuovo con Di Michele. Al 41’ il Genoa pareggiò con Palacio.Nel secondo tempo al 7’ i liguri andarono in vantaggio con Palacio e al 16’ segnarono la quarta rete con Floro Flores. In Serie A il Lecce non ha mai vinto nella sua storia a Genova contro i liguri. Allo Stadio “Luigi Ferrraris” si giocherà a porte chiuse, senza spettatori per il Covid 19.