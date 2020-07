Serie A: il Lecce va ko 4-2 fuori casa col Sassuolo

- Nella trentesima giornata di Serie A il Lecce ha perso 4-2 fuori casa contro il Sassuolo. Nel primo tempo al 5’ la squadra di Roberto De Zerbi è passata in vantaggio con Caputo, tiro di sinistro su passaggio di Locatelli. Quindicesima rete per l’attaccante in questa stagione.Gli emiliani sono andati vicini al raddoppio con Ferrari. I pugliesi insidiosi con Shakov. Il Lecce ha pareggiato al 26’ con Lucioni, tiro al volo di destro su cross di Calderoni. Per il difensore secondo gol in questo torneo. Il Sassuolo si è fatto notare in area di rigore in modo pericoloso con Berardi e Traorè.Nel secondo tempo i pugliesi arrembanti con Farias. Al 18’ il Sassuolo in vantaggio con Berardi su rigore dato per un fallo di Paz su Ferrari. Undicesimo gol per l’attaccante. Al 21’ il Lecce ha di nuovo pareggiato con Mancosu, su rigore concesso per un fallo di Marlon su Babacar. Per il centrocampista undicesima rete in questo torneo.Al 33’ il Sassuolo è tornato in vantaggio con Boga, tiro da fuori area. Al 37’ gli emiliani hanno realizzato la quarta rete con Muldur, tiro in diagonale. Quarta sconfitta consecutiva per il Lecce dalla ripresa del Campionato di Serie A, dopo lo stop per il Covid 19. I salentini restano terzultimi da soli con 25 punti.