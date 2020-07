Spal-Roma 1-6: show giallorosso, doppietta per Bruno Peres

(credits: AS Roma Fb)

E' una Roma rigenerata quella che batte la Spal 5-1 dando vita ad una partita spettacolare in cui non mancano grandi emozioni. Gli uomini di Fonseca portano a casa tre punti importanti per il quinto posto e lanciano un segnale alle avversarie dimostrando di avere ancora delle pedine da giocare in questo finale di stagione.A sbloccare il match, Kalinic dopo consulto VAR. Gli avversari non si fanno scoraggiare dalla superiorità dei giallorossi e acciuffano il pareggio con Cerri che fissa il momentaneo pareggio con un gran colpo di testa. Il 2-1 giallorosso arriva con Carles Perez.La ripresa si apre con il 3-1 giallorosso firmato da Kolarov. La partita è ormai chiusa, ma la Roma dà vita a nuove, grandi occasioni da gol. Bruno Peres firma il 4-1 ed è ancora il brasiliano a firmare il 5-1 con un eurogol a giro. Nei minuti finali del gol, tra i marcatori, trova spazio anche Zaniolo che firma il definitivo 6-1 giallorosso.