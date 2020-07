Serie A: il Lecce vince e continua a credere nella salvezza

- Il Lecce batte il Brescia per 3 a 1 ma non riesce ad accorciare sul Genoa , quart'ultima in classifica grazie anche alla vittoria nel derby della lanterna contro la Sampdoria. Al Via del Mare, il Lecce si è portato sul doppio vantaggio già nella prima frazione grazie ad una doppietta di Lapadula. L’attaccante ex Milan ha sbloccato il risultato al 22’ con un colpo di testa su punizione precisa di Falco e ha raddoppiato al 32’ ribadendo in rete dopo la respinta dell’estremo difensore avversario.Nella ripresa il Brescia ha accorciato le distanze al 63’ con Dessena sugli sviluppi di un calcio d’angolo prima della terza rete dei padroni di casa. Al 70’ Saponara ha messo in rete, dopo un'azione in velocità condotta da Tachtsidis. Grazie a questa vittoria, i salentini restano attaccati al treno salvezza.