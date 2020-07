Ssc Bari, 1-1 nel test serale al San Nicola

(credits: Ssc Bari Fb)

- Nella serata di domenica 5 luglio, sfida di famiglia al San Nicola per il Bari che, impossibilitato nell'organizzare un'amichevole per le indicazioni contenute nel protocollo sanitario imposto dalla pandemia, ha voluto fare le prove generali in vista del quarto di finale dei playoff di C in programma sullo stesso rettangolo di gioco, lunedì 13 luglio.Nel test interno e documentato da un video diffuso su Facebook, è emerso un Bari complessivamente in forma con un gol per tempo. All'1-0 di Simeri, ha risposto Antenucci per il definitivo 1-1, realizzato al 90'.