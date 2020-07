Nelle masserie pugliesi il Primitivo di Manduria si degusta con la grande lirica

MANDURIA (TA) - Prendi una sera d'estate sotto le stelle, in uno degli angoli magici delle murge pugliesi, una masseria, un calice di un grande vino e nell’aria le voci della lirica internazionale.Tutto questo è “Il canto degli ulivi” la rassegna musicale estiva proposta dalla 46° edizione del Festival della Valle d'Itria insieme al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.Il primo appuntamento è il 16 luglio alla Masseria Del Duca di Crispiano con il recital del basso Alex Esposito che proporrà un programma con le arie più celebri del suo repertorio; il 20 luglio alla Masseria Capece di Cisternino un concerto dedicato alle eroine dell’opera, novelle Arianna, con Lidia Fridman e Leonora Bonilla; il mezzosoprano Veronica Simeonisarà infine la star dell'appuntamento del 23 luglio alla Masseria Palesi di Martina Franca con pagine dal repertorio barocco a Strauss. Alla fine di ogni concerto, il Primitivo di Manduria farà da protagonista.Grazie alle aziende del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, i sommelier saranno disposizione del pubblico internazionale per far degustare una delle doc più amate nelle sue tre tipologie: Primitivo di Manduria Doc, Primitivo di Manduria Doc Riserva e Primitivo di Manduria Docg Dolce Naturale.L'iniziativa si terrà in piena sicurezza: la degustazione sarà adeguata alle disposizioni per il contrasto al Covid-1.Il canto degli ulivi si preannuncia già un successo perchè l’abbinamento tra musica lirica e vino di qualità non può che dar vita ad un connubio di straordinario, affascinante ed irripetibile richiamo.Una collaborazione quella tra il Festival della Valle d’Itria e il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria che permette di creare uno degli appuntamenti da non perdere nell’estate culturale ed enologica pugliese.Per informazioni www.festivaldellavalleditria.it