Tragedia sulla Sp151: 4 morti

Quattro persone hanno perso la vita sulla strada provinciale 151 che collega Ruvo ad Altamura. Le vittime, che viaggiavano su una Peugeot 208, erano due sorelle di 51 e 38 anni, un uomo di 40 anni convivente della donna più giovane, ed un 84enne che era alla guida in direzione Altamura quando all'improvviso avrebbe perso aderenza andando ad invadere la corsia opposta mentre sopraggiungeva un tir che trasportava materiale edile, che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.L'intervento del 118 non ha potuto nulla per salvare le quattro vite ed i corpi delle vittime sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.