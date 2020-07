Simeri regala al Bari la finale dei play off di Lega Pro

(credits: Ssc Bari Fb)

Nella semifinale dei Play Off di Lega Pro il Bari ha vinto 2-1 allo Stadio “San Nicola” contro la Carrarese nei tempi supplementari e si è qualificato per la finale. Nel primo tempo al 18’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Di Cesare di testa. I toscani sono andati vicini al pareggio con Infantino. Il Bari insidioso con Costantino. Laribi non ha inquadrato la porta.Nel secondo tempo la Carrarese ha centrato un pòalo con Calderini. Il Bari con Antenucci ha colpito la traversa. Al 91’ i toscani hanno pareggiato con Piscopo, tiro da pochi metri. Tempi supplementari. Nel primo extra time Maita vicino al gol per i pugliesi.Nel secondo tempo supplementare al 13’ Simeri ha realizzato la rete decisiva per i biancorossi con un tiro in diagonale su passaggio di Costa. Al 15’ la Carrarese in dieci. Espulso Caccavallo per una manata a Costa. In finale il Bari giocherà mercoledì 22 Luglio a Reggio Emilia contro la Reggiana. Gli emiliani hanno vinto 2-1 in casa col Novara nell’altra semifinale.