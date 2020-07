Un’antologia curata da Santa Vetturi finalizzata alla solidarietà

Arte, fotografia, poesia, prosa e, soprattutto, solidarietà, sono gli “ingredienti” dell’agile volume “#CONNESSIONI - Parole e Colori dalla Quarantena”, curato da Santa Vetturi (Wip Edizioni), finalizzato a devolvere il ricavato a favore della Protezione Civile e dell’Unicef.Si tratta della nona antologia della curatrice, che raccoglie i contributi di oltre 100 autori tra scrittori, giornalisti, artisti, docenti e fotografi dall’Italia e dal mondo, che hanno voluto contribuire spontaneamente all’iniziativa, nata a causa della quarantena imposta, con l’intento di sostenere chi lotta contro la pandemia da Covid-19. Fa capolino nel testo anche una poesia in dialetto barese ed una preghiera.Scrive Santa Vetturi, presidente Associazione Culturale «Virtute e canoscenza”: “La scrittura, l’arte, così come la fotografia, sono stati per noi il rifugio in cui custodire le emozioni del momento, tramutandole però in nuove opere, da donare al mondo. La nostra “vis creativa” ci ha dato la forza interiore che ha vinto la pausa con la volontà di aprirsi all’umanità, di fare ognuno la propria parte, come può e come sa, per venir fuori dall’abisso. Ci ha resi “luce” per rischiare il buio intorno»In molti hanno accettato l’appello della curatrice, scendendo in campo con talenti ed energie per sostenere la Protezione Civile ed altri organismi impegnati a fronteggiare la più grande emergenza sanitaria della storia mondiale.La pubblicazione è stata promossa oltre che dall’Associazione “Virtute e canoscenza”, anche dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, partner autorevole e generoso e il Patrocinio dei Comuni di Bari, Rutigliano, Valenzano, Silandro (BZ), Casacalenda (CB).Tutti sono invitati ad acquistare il testo, divenendo così preziose tessere del mosaico di solidarietà, che consentirà di sostenere nuove situazioni di bisogno. La copertina “La forza della quarantena” e di Michele Condrò, mentre la IV di copertina “Abbracciamo il mondo con la poesia” è di Aldina H Beganovic Todorovic.Mi piace concludere con il messaggio di speranza dei versi di Noureelden A.H. Abdallah, presente nell’antologia:E nel chiaroredel giorno come il tutto,c’è la speranza.E nella nottenera come il nulla,c’è un altro bel sogno.L’Antologia sarà presentata sabato 18 luglio alle ore 18.00 presso “Orto Domingo”, via Antonio Lucarelli, Bari, con l’introduzione di Valeria Cristiano e gli interventi di Santa Vetturi e di alcuni autori.