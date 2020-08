Acido contro marito, psicologi: "Gesto molto grave finalizzato a rendere permanenti le ferite"

BARI - “Non c’è bisogno di conoscere le ragioni che hanno portato questa donna a commettere una così grave violenza. Resta un atto molto grave, finalizzato evidentemente a rendere permanente le ferite. Un gesto che va ad incidere in modo determinante sulla relazione tra i due e sul futuro della vittima, questa volta un uomo. Oltre alle cure fisiche che in queste ora si stanno prestando al malcapitato, occorre intervenire quanto prima sulle conseguenze psicologiche”.È il commento del presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo in merito alla lite fra coniugi a Brindisi culminata con l’aggressione con l’acido da parte della moglie.Scegliere l’acido come arma si traduce nell’intenzione di sfigurare, di cancellare una parte del corpo di una persona annientandone l’identità e distruggendone l’anima e il fisico, compromettendone per sempre la qualità della sua esistenza. Gli aggressori agiscono consapevoli che non solo provocheranno sfregi permanenti, ma condanneranno le loro vittime a non riuscire ad avere più una “normale” vita sociale, a portare avanti relazioni, ad essere persone autonome. Infine, forte è la volontà dell’aggressore di rendere indelebile, ad esempio, il ricordo del fallimento della relazione.“Le conseguenze di una simile aggressione sono molteplici e necessitano di un sostegno psicologico” continua Gesualdo. “Alti livelli di ansia e depressione, stress cronico dovuto alla preoccupazione e alla sofferenza, anche per i lunghi trattamenti medici, fanno sì che nella vittima si verifichi un drastico abbassamento del proprio livello d'autostima e di coscienza di sé”. Il sostegno psicologico è un processo fondamentale per la vittima, nel quale molto contano le capacità di ascolto e l’atteggiamento empatico dello psicologo che permette di rielaborare i vissuti traumatici, integrandoli nel continuum dell’esistenza della persona.