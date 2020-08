Elezioni Usa, Melania Trump: ''Non intendo dividere l'America''

(Melania Trump - Ansa - Reynolds)

DAL NOSTRO INVIATO BENNY MANOCCHIA - Melania aveva detto no a suo marito. Lei non conosce l'inglese come vorrebbe e parlare in una convenzione. Poi ha accettato. Cinque minuti e la first lady ha toccato il cuore di milioni di americani, soprattutto i democratici che forse si aspettavano un forte attacco. Invece Melania Trump, ha detto che non attaccherà i nemici politici di suo marito e nel suo discorso ha precisato: ''Non intendo dividere l'America''.

Sono stati i democratici stessi a battere le mani, a encomiarla sulla stampa, sempre pronta a dare addosso a Donald Trump. Mike Pompeo, il braccio destro del presidente, ha compiuto perfettamente il suo compito di ministro degli Esteri, infatti ha mostrato un video di Gerusalemme: ecco come si svolgono le cose dove è difficile convivere'' - ha affermato. Momenti che hanno colpito chi non la vede come Trump, che comunque ha concesso la grazia a Jon Ponleder per dimostrare l'importanza di concedere un'altra possibilità nella vita ad una persona. Una serata splendida per i repubblicani, che resterà nella storia.