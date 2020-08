Calcio: Frosinone beffato, il Pordenone vince 1-0

Esulta il Pordenone che espugna lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, battendo i padroni di casa per 0-1. Dopo un primo tempo, senza grandi emozioni, a regalare il successo agli ospiti ci pensa Tremolada che al 82', a pochi muniti dal suo ingresso al posto di Gavazzi, inventa un sinistro su cui Bardi non può arrivarci.I ciociari sfiorano il pareggio al 95' con Salvi che però si vede annullare la marcatura per la sua posizione di fuorigioco sugli sviluppi del calcio di punizione. Appuntamento al 12 giugno per conoscere chi si scontrerà in finale contro una tra Spezia e Chievo.