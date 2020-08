La guardia costiera apre il fuoco sugli squali che si avvicinano ai nuotatori nell'oceano

Da 30 a 40 membri dell'equipaggio stavano nuotando nell'oceano quando quelli sul ponte di volo hanno visto uno squalo nuotare nelle vicinanze. Samuel Cintron probabilmente ha salvato almeno uno dei suoi compagni di squadra, sparando colpi allo squalo, dando a quelli in acqua abbastanza tempo per raggiungere una delle due barche in salvo. La Guardia Costiera ha dichiarato sulla pagina facebook che nessuno è rimasto ferito nell'incidente, compreso lo squalo. I colpi evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”sono riusciti a tenere lo squalo lontano da quelli in acqua.