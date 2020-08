La Lega prosegue il tour dell'agricoltura pugliese: domani nel barese con Crippa e Altieri

BARI - Il tour della Lega nelle aziende agricole pugliesi farà tappa domani nella Provincia di Bari dove, insieme al candidato alla Vice Presidenza della Regione Nuccio Altieri, ci saranno anche il Vice Segretario Federale della Lega on. Andrea Crippa, i parlamentari pugliesi ed i dirigenti del partito.Gli incontri con gli agricoltori cominceranno alle ore 7:00 da Polignano a Mare (Azienda Agricola Collella Fruit, Contrada Fusella) per poi proseguire nelle campagne di Rutigliano, Noicattaro e Casamassima nei vigneti di uva da tavola e coltivazione di angurie (aziende Verna, Didonna, Agricoper). Ultima tappa, quindi, a Gioia del Colle alle ore 11.30 presso le Tenute Chiaromonte dove si produce il primitivo di Gioia del Colle.“L’agricoltura è il nostro tesoro più importante e da Lesina a Leuca, purtroppo, in questi anni di Governo di sinistra è stata abbandonata e vessata da codici, norme, divieti e prescrizioni burocratiche che hanno solo appesantito ed ostacolato il lavoro di migliaia di agricoltori costretti a produrre più carte che frutta o ortaggi. Inoltre mancano le cose più normali come la manutenzione delle strade rurali, la pulitura dei canali, il corretto funzionamento degli uffici dell’impiego e la sicurezza. Con la Lega libereremo l’agricoltura pugliese dai fallimenti di Emiliano, dalla burocrazia e dal clientelismo”.Tanto dichiara Nuccio Altieri già deputato della Lega e oggi indicato dal partito di Salvini per il ruolo di Vice Presidente della Regione Puglia.