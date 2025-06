Disavventura in un B&B di Putignano: uomo oltre i 60 anni soccorso dopo un incidente con un dildo lubrificato

PUTIGNANO – Una disavventura davvero insolita e delicata ha coinvolto un uomo straniero ultra sessantenne all’interno di un bed & breakfast situato nel cuore del centro storico di Putignano. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di massaggiarsi con un dildo lubrificato, ma durante l’operazione l’oggetto gli è sfuggito di mano finendo nella cavità rettale.

Non riuscendo a rimuoverlo autonomamente, l’uomo ha deciso di chiamare il numero d’emergenza 112 per chiedere aiuto. In breve tempo, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il paziente al pronto soccorso locale.

Giunto in ospedale, il caso ha richiesto l’intervento urgente del chirurgo di turno, il quale ha ritenuto necessario procedere con un intervento d’urgenza per estrarre il “giocattolo del desiderio” dalla cavità rettale. Fortunatamente, l’operazione si è conclusa con successo senza complicazioni maggiori.