Matteo Salvini: ''La Lega sa cosa scegliere, non sono un Renzi qualunque''

"Salvini e la Lega sanno cosa scegliere. Confermerò il taglio dei parlamentari. Non son un Renzi qualunque che vota No per salvare la poltrona''. Sono le affermazioni del leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "La mia indicazione da cittadino italiano e da segretario della Lega è di votare sì perché il Parlamento può funzionare anche senza tutti questi parlamentari. Se poi qualcuno mi dice che questo taglio risolverà il problema del lavoro, dell'Italia, della scuola e dell'ambiente, evidentemente no. Se l'Italia non diventa una repubblica federale e presidenziale saremo sempre gli ultimi in Europa. Vorrei che ritornassimo ad essere i primi".