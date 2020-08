PIERO CHIMENTI - Una barca contenente una ventina di migranti è esplosa al largo di Crotone, durante le operazioni di trasbordo operato dai due finanzieri intervenuti in loro soccorso. L'esplosione, dovuta forse al carburante nel natante, ha provocato diversi feriti tra cui i finanzieri e sei migranti dispersi. Sul posto sono intervenuti le Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto per il soccorso in mare di disperati.