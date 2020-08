Covid-19: tamponi gratis per le strade di Parigi

PARIGI - Da lunedì per nelle strade di Parigi, davanti ai municipi degli arrondissement, saranno allestiti dei centri medici temporanei, dove si effettueranno tamponi gratis. L'iniziativa del comune della capitale francese, tende a far diminuire la pressione sui laboratori, ormai presi d'assalto da persone che chiedono il test anche senza sintomi e che si mettono in fila anche per ore. I tamponi saranno gratuiti e non ci sarà bisogno di ricetta medica.