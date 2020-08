Regionali: anche il Partito repubblicano a sostegno di Michele Emiliano

BARI - Un altro partito fa parte della coalizione della Puglia schierata al fianco di Michele Emiliano alle elezioni regionali 2020. Il Partito Repubblicano Italiano "ha deciso di sostenere il Presidente Emiliano nella prossima consultazione elettorale, non mettendo in campo una propria lista" si legge in una nota diffusa dalla direzione regionale del PRI "ma garantendo il sostegno a personalità di area repubblicana inserite nelle liste civiche presenti nella coalizione del Presidente uscente"."Ringrazio il Partito Repubblicano Italiano - ha commentato Emiliano - che ha aderito al progetto della nostra coalizione alle prossime Regionali. Siamo aperti al contributo che il partito vorrà dare nella scrittura del programma per i prossimi 5 anni, insieme ai cittadini pugliesi e alle altre componenti della coalizione".